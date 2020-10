Krause: “Io e Commisso abbiamo parlato un po’, vogliamo che la Serie A sia un bel campionato. Lui si sente libero di dire quello che pensa”

In un’intervista rilasciata alla Lega Serie A il nuovo proprietario americano del Parma Kyle Krause parla del connazionale e presidente della Fiorentina Rocco Commisso: “L’Italia fa parte della mia vita. Il calcio italiano è conosciuto in tutto il mondo, il brand Parma è eccezionale. Commisso? Ama il calcio e l’Italia come me. Rocco si sente libero di dire quel che pensa. Abbiamo parlato un po’ insieme, mi ha aiutato. Vogliamo che la Serie A sia un bel campionato. Vogliamo sfidarci la domenica, ma essere amici subito dopo”.

