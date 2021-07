Krause, l’altro presidente americano con le idee molto chiare: “Prima la Serie A, poi l’Europa. E’ importante imparare dai propri errori”

Come sappiamo, oltre alla Fiorentina con Rocco Commisso, un altro storico club italiano è passato in mano a una proprietà americana. Stiamo parlando del Parma, il cui presidente Kyle Krause ha parlato a La Gazzetta di Parma fissando obiettivi ben precisi: “Per prima cosa vogliamo tornare in Serie A, dove il Parma merita di stare. Poi, piano piano e passo dopo passo, vogliamo anche tornare a giocare in Europa“.

E poi ha aggiunto: “Come ho sempre detto questo è un progetto generazionale e se resteremo un altro anno in Serie B vorrà dire che lavoreremo ancora più duramente ed in maniera ancora più intelligente per creare una base ancora più forte per il club. Il mio entusiasmo e la mia passione non cambierebbero: nella vita può accadere di non centrare un obiettivo, ma l’importante è imparare dai nostri errori per non ripeterli”.