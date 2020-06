Kroeff: “Kannemann alla Fiorentina? Posso dire che costerebbe molto meno di Everton”

Difensore e una delle stelle del Gremio: questi è Walter Kannemann, giocatore nell’orbita della Fiorentina ormai da tempo. Il vicepresidente del club brasiliano, Duda Kroeff, ne ha parlato in un’intervista rilasciata a Tuttomercatoweb: “Walter in viola? E’ un altro calciatore importante, con ancora più esperienza. Vi posso dire solo che lui costerebbe molto meno rispetto ad Everton (per il quale il Gremio chiede 30 milioni di euro ndr)”.

