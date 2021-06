Krovinovic del Benfica nuovo nome per la trequarti?

Spunta un nome nuovo per il mercato della Fiorentina. Secondo quanto riporta Record, il club viola avrebbe messo nel mirino Filip Krovinovic, trequartista classe 1995 di proprietà del Benfica e reduce dall’esperienza in prestito con la maglia del Nottingham Forest con 19 gettoni in Championship. In questa stagione, nella prima parte, ha giocato per il West Bromwich Albion ed ha totalizzato ben 11 presenze in Premier League e 1 in FA CUP. Nuovo nome per la trequarti viola?