Kuba il salvatore: l’ex giocatore della Fiorentina diventerà presidente di una squadra polacca

L’ex giocatore della Fiorentina, Jakub Blaszczykowski sta per diventare il Presidente del Wisla Cracovia. Secondo quanto riportato da TVP, infatti, l’ex Borussia starebbe per acquistare il club nel quale sta giocando. Il passaggio verrà ufficializzato il prossimo 31 marzo e Kuba condividerà le quote della società assieme a Tomasz Jazdzynski e Jaroslaw Krolewski.

L’ex viola, quest’anno è riuscito a salvare il club grazie ad alcuni prestiti e agli stipendi pagati di tasca propria.