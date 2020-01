Kumbulla e un’offerta della Fiorentina che fa vacillare il Verona

Il quotidiano fiorentino La Nazione per quanto riguarda il nuovo difensore della Fiorentina va controcorrente rispetto ad altri giornali e rilancia sul nome di Marash Kumbulla, centrale del Verona. Secondo il giornale citato, il club viola ha messo sul piatto un’offerta che starebbe facendo vacillare gli scaligeri: 7 milioni di euro in contanti e il prestito per 18 mesi di Riccardo Sottil. Al termine del periodo di prestito il Verona potrebbe poi decidere di tenersi il giovane esterno che, potenzialmente, è un elemento molto promettente.