Kumbulla per i viola non è soltanto un obiettivo, ma anche il prototipo del rinforzo ideale. E la concorrenza sul mercato fa salire il suo prezzo

Nei giorni scorsi il nome di Marash Kumbulla, difensore classe 2000 in forza all’Hellas Verona autore di una stagione da protagonista fino allo stop obbligato, era stato accostato da alcuni quotidiani alla Fiorentina per il prossimo campionato. Un prospetto interessante e di qualità, che andrebbe a rinforzare in modo importante il reparto difensivo viola e a garantire così ancor più affidabilità. Ma secondo quanto appreso dalla nostra redazione da alcune fonti vicine all’Hellas Verona, il giocatore albanese è sempre più vicino a dire di si alla proposta dell’Inter. La società gialloblu valuta il centrale sui 20 milioni, e i nerazzurri sono pronti a versare una cifra del genere pur di aggiudicarselo. I viola dal canto loro, e dati i buoni rapporti con il club scaligero con il quale hanno messo a segno nell’ultima sessione di mercato l’acquisto del centrocampista Sofyan Amrabat, possono dire l’ultima parola arrivando ad offrire di più per il suo cartellino. La questione sta quindi nella cifra che la dirigenza gigliata può arrivare a sborsare per superare la concorrenza che sembra ormai aver avviato la trattativa. Se nessun tentativo per arrivare al giocatore non dovesse concretizzarsi, la Fiorentina dovrà comunque cercare altrove un rinforzo per la retroguardia, che sia in Italia o all’estero. Ma l’obiettivo è chiaro: l’eventuale alternativa non dovrà essere un profilo di riserva, bensì un elemento ambito sul mercato che possa giocarsi le sue carte con i titolari e poter contribuire ad aumentare il tasso qualitativo della rosa viola.