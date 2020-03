Kumbulla può essere il difensore della Fiorentina del domani? Il gioco vale sicuramente la candela

Uno dei nomi recentementi accostati alla Fiorentina è quel Marash Kumbulla, autentica rivelazione dell’ultimo campionato di Serie A, attualmente in forza all’Hellas Verona. Il giovanissimo classe 2000, made in Verona, è una scommessa ma la cifra che la società scaligera vuole può essere il giusto investimento per un profilo decisamente interessante.

Kumbulla infatti, oltre ad essere nato a Peschiera del Garda, è cresciuto in gialloblù fin dalla tenera età e con la società veneta è arrivato alla Serie A.

Nonostante i soli venti anni Kumbulla ha dimostrato di sapersi imporre tra le maglie della difesa contenendo giocatori molto più navigati di lui.

Il Verona chiede una cifra tra venti ed i trenta milioni di Euro ma il gioco potrebbe valere la candela. Infatti, il giovane italo-albanese, ha ancora grandi margini di crescita se affiancato a giocatori d’esperienza e, nella Fiorentina del domani, c’è bisogno di gente come Kumbulla: giovane, con grandi prospettive e che giochi senza paure.

E’ vero, ci sono tante altre rivali come Lipsia, Everton e Francoforte sul giocatore ma il canale Firenze-Verona è già stato aperto con l’affare Amrabat.

Vedremo che succederà, intanto Kumbulla piace e non è un segreto.