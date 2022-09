Kuzmanovic: “Kokorin non si è adattato a Firenze e non si è potuto mettere in mostra in Italia”

L’esperienza di Aleksandr Kokorin con la Fiorentina è stata sicuramente negativa. I perché possono essere molteplici. L’ex centrocampista viola, Zdravko Kuzmanovic, ha espresso la propria teoria in merito su Metaratings.ru: “Penso che non si sia adattato. E quando non riesci ad adattarti in un nuovo club e in un nuovo paese, allora tutto va storto. È molto difficile prendere il ritmo. Di conseguenza, ha cambiato club quest’estate”.

Poi Kuzmanovic ha aggiunto: “In effetti, ci sono molti esempi di questo tipo. Non tutti i calciatori possono abituarsi a un altro paese. Kokorin è un buon calciatore che semplicemente non si è potuto mettere in mostra in Italia”.