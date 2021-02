Kuzmanovic: “Vlahovic è fortunato ad aver trovato Prandelli. Gli infortuni di Ribery…”

L’ex centrocampista della Fiorentina di Cesare Prandelli Zdravko Kuzmanovic ha rilasciato una lunga intervista al canale ufficiale della Federazione Serba, intervista dove ha parlato anche di Fiorentina. Queste le sue parole riportate dal sito serbo Kukir: “Ho chiamato recentemente Cesare Prandelli per congratularmi con lui per la grande vittoria contro la Juventus. Sono contento che sia tornato a Firenze e sono sicuro che la Fiorentina si riprenderà. Indipendentemente dalla sconfitta con il Napoli. Prandelli è esperto, un allenatore che sa creare l’atmosfera e dare fiducia alla squadra. Sono stato bene con lui a Firenze, mi ha accolto quando sono arrivato dal Basilea e subito mi ha fatto notare i dettagli da sistemare per entrare nelle dinamiche della squadra. Mi ha mandato in palestra per rafforzare la mia massa muscolare e molto rapidamente mi ha inserito nella formazione titolare. Cosa penso di Vlahovic? Se non sbaglio, ha segnato cinque gol nelle ultime sei partite. È qualcosa di fantastico per un giocatore così giovane, in uno dei migliori campionati del mondo. Ha fatto un grande passo nella sua carriera, e per lui è estremamente importante che Prandelli sia venuto da lui: ricordo come faceva con Pazzini, sapeva esattamente come dosare i suoi minuti, quando sostituirlo, quando lasciarlo in panchina. Con lui non deve preoccuparsi di crescere. Ribery? Non posso credere che giochi ancora a calcio. Ho giocato contro di lui in Champions League nel 2008. Il Bayern era una grande squadra allora, ricordo Ribery a sinistra, Robben a destra. Io ho smesso e Ribery sta ancora scuotendo le reti. È stato limitato dagli infortuni, ha un corpo che può sopportare lo sforzo ed è per questo che dura così a lungo. Congratulazioni. Credo che il lungo stop avuto alla Fiorentina sia il primo della sua carriera. Il mio futuro? Al momento sono a Belgrado con mia moglie e mio figlio. Ci piace la Serbia e non abbiamo intenzione di cambiare la nostra residenza. Potrei aver smesso, ma il mio corpo non poteva più sopportarlo. Non ho la costituzione di Ibrahimovic e Ribery. Avevo offerte interessanti dalla Serie B, una anche di tre anni, ma ho rifiutato perché non credo avrei avuto la forza per più di un anno. Ora mi godo alcune cose belle che non potevo fare prima. Quest’anno è stata la prima volta che sono stato a casa con la famiglia per Capodanno e Natale. Credo potrei diventare rapidamente direttore sportivo”.

