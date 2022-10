Kvaratskhelia: “In Serie A ci sono tante squadre di alto livello. Tra queste anche la Fiorentina”

Khvicha Kvaratskhelia è stata la vera rivelazione della Serie A. L’ala georgiana in forza al Napoli, in grado di realizzare 5 gol e 2 assist in sole 8 partite giocate, fa viaggiare i partenopei sulle ali dell’entusiasmo, tanto che qualcuno parla già di possibilità scudetto. Interpellato dal Corriere dello Sport sulle squadre italiane e il campionato, il giocatore ha risposto:

“Ci sono tante squadre forti, di altissimo livello, e per questo sarà dura: Milan, Inter, Juve, Lazio, Roma, Atalanta, Fiorentina. Anche l’Udinese ha cominciato la stagione alla grande. Scudetto o Champions? Perché scegliere, Tutti e due!”