L. Oliveira: “Per Italiano sarebbe ideale Joao Pedro: ha un che di speciale. Cabral? Serve più conoscenza del calcio italiano”

Luis Oliveira (meglio noto come ‘Lulù‘) ha parlato a Radio Bruno della Fiorentina, dopo la conquista del settimo posto in campionato e dei movimenti del calciomercato. Ecco un estratto delle sue parole:

“Tre impegni in una stagione non sono pochi, quindi servirà aumentare il parco giocatori. Joao Pedro è speciale, sia sotto l’aspetto umano che come calciatore. Sarebbe un innesto perfetto per Italiano. Non si tratta di una prima punta, dà il meglio di sé quando si accentra dagli esterni”.

Infine un commento su Cabral: “Il suo è un dribbling secco e riesce a vedere la porta. Con più conoscenza del calcio italiano può fare un’ottima stagione”.