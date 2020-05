La barzelletta della giornata? Stavolta riguarda Amrabat

Quando si parla di calciomercato, talvolta la fantasia raggiunge delle vette illimitate. L’apice lo si sta raggiungendo in Turchia in questo momento dove si parla di un possibile passaggio, tra l’altro in prestito, di Sofyan Amrabat dalla Fiorentina al Galatasaray. In sostanza, un giocatore che il club viola ha pagato 21,8 milioni di euro, manco transiterebbe per Firenze per andarsene ad Istanbul. Un’operazione che non avrebbe il minimo senso. Giusto per rendere più colorita la ‘notizia’, molti media di quel paese tirano in ballo fantomatiche “fonti italiane” (nessuno in Italia ha provato a scrivere una castroneria del genere) e fanno presente che all’interno del club giallorosso ha già giocato il fratello del centrocampista attualmente al Verona, Nordin Amrabat.