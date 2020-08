La base dalla quale ripartire

Nonostante delle voci di mercato riguardo una cessione di Dragowski e una promozione a titolare di Terracciano, la Fiorentina per la prossima stagione ha già una base importante dalla quale ripartire: gli estremi difensori.

Il polacco, al suo primo anno da titolare, si è dimostrato all’altezza in tante occasioni e, dopo una partenza balbettante, ha sfoderato spesso e volentieri prestazioni di alto livello, salvando i viola con interventi da grande numero uno. Visti i ventitre anni ancora da compiere, il futuro non può che essere suo.

Terracciano invece si è messo in mostra in questo finale di stagione, facendo vedere tutte le sue qualità da portiere completo tecnicamente ma anche da leader carismatico.

Aldilà dell’assenza dalle competizioni europee, nel calcio di oggi ogni squadra che si rispetti ha in rosa due portieri validi e in questo senso la Fiorentina è in buone mani: quelle di Bartłomiej e Pietro.