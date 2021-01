Dopo la batosta di Napoli la reazione si è vista. La zona bassa della classifica si allontana, ma resta da chiarire sia il progetto calcistico del club che il futuro di Vlahovic

Sulla Gazzetta dello Sport di oggi viene evidenziato come la Fiorentina si è riscattata con una vittoria al Franchi contro il Crotone. La sonora batosta di Napoli per 6-0 è servita per mettere sul campo una reazione di grinta ed orgoglio. Dopotutto per tutta la settimana l’aveva invocata a gran voce anche il presidente viola Rocco Commisso. La zona calda della classifica adesso è più lontana e i punti sono 21, più o meno quelli giusti per vivere un girone di ritorno senza preoccupazioni. Il gioco, invece, deve ancora crescere. La squadra rimane in ogni caso un progetto calcistico incompiuto. La Fiorentina intanto si gode un Bonaventura in versione todocampista, un Castrovilli che regala numeri da ballerino, le magie di Ribery ed il settimo sigillo in campionato di Vlahovic. L’attaccante serbo dovrà fare un passo importante anche fuori dal campo. Risulta infatti necessario chiarire quali sono le sue intenzioni riguardo all’allungamento del contratto in scadenza nel 2023.

