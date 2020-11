La battaglia legale tra Cerci e Salernitana: Ecco la (faraonica) richiesta di risarcimento dell’ex Fiorentina

Vi ricordate di Alessio Cerci? L’ex giocatore della Fiorentina, società in cui ha militato dal 2010 al 2012 e oggi in forza all’Arezzo in Serie C, è in causa con la Salernitana. Il motivo? Come si legge su Il Mattino, l’esterno romano ha cominciato la battaglia legale a causa del contratto dimezzato da parte del club campano. E avrebbe chiesto un faraonico risarcimento di 3 milioni di euro.

La Salernitana ha poi deciso di fare causa allo stesso Cerci per non aver accettato il taglio dello stipendio durante il lockdown: anche su questo versante si prospetta una dura battaglia legale tra le parti.