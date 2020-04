La battaglia vinta dai giocatori della Fiorentina

Dall’inizio dell’emergenza sanitaria ad oggi, sono stati tre i giocatori della Fiorentina che hanno contratto il coronavirus. Com’è noto, si tratta di German Pezzella, Dusan Vlahovic e Patrick Cutrone. Per tutt’e tre gli elementi ci sono però solo buone notizie. I sintomi ormai non ci sono più da tempo e non ci sono state complicazioni di sorta. Tanto che gli attaccanti e il difensore gigliato hanno già ripreso ad allenarsi, sia pure, ovviamente, all’interno delle mura delle loro abitazioni. Ai giocatori è stato messo a disposizione anche un nutrizionista per cercare di evitare abitudini alimentari sbagliate in un periodo senza prove agonistiche.