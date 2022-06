La ‘beffa’ che sarebbe dura da digerire: c’è un’altra italiana in pressing sul Real per Odriozola

Le buone prestazioni di Alvaro Odriozola nell’ultima stagione hanno acceso diversi riflettori, a quanto pare anche in Serie A. Tra lui e Firenze l’amore è scoppiato, merito anche dell’indole del giocatore che da basco, di senso di appartenenza se ne intende, ma i costi sono alti e il Real Madrid vorrebbe 20 milioni di euro. Ecco però che con una situazione piuttosto chiusa in ottica viola, dal panorama italiano c’è l’Inter che su quel tipo di esterno è molto attiva e secondo Tuttosport si è fatta viva con i Blancos, soprattutto se dovesse partire Dumfries. Rivedere Odriozola in Italia ma con un’altra maglia sarebbe una discreta beffa per l’ambiente viola.