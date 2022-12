La bella novità Favasuli: il tuttocampista della Primavera che sfrutta anche Italiano

Nato da esterno alto, poi riadattato da esterno a cinque e poi anche da terzino: è la traiettoria tattica di Costantino Favasuli, dopo Bianco e Distefano, il terzo probabilmente nelle gerarchie della considerazione di Italiano. Questione di necessità del momento ma anche di grande duttilità per l’esterno classe 2004, che nel primo match contro il Borussia Dortmund è stato impegnato da esterno alto, nei tre dietro a Cabral. Temperamento piuttosto acceso, grande intensità, qualche giocata in zona bandierina per lui, in attesa che magari possa trovare anche un po’ di spazio in gare ufficiali con la prima squadra.