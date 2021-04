La bella storia della Zazzera: “Uno shock scoprire che dovevano operarmi a cuore aperto. Firenze mi ha accolto giovanissima, è la mia seconda casa”

Una storia finita bene quella di Danila Zazzera, attaccante della Fiorentina Femminile e reduce dal prestito dal Sassuolo. Ma reduce soprattutto da una delicata operazione al cuore da cui la giocatrice classe ’98 si è appena ripresa, tornando ad allenarsi e al sito ufficiale viola ha raccontato alcune fasi della sua storia: “Mi ricordo che la scorsa estate andai normalmente a fare le visite, a Firenze stetti dentro 20-30-40 minuti e il medico diceva che ‘non vedeva’, al che non capivo. Dopo un’ora mi disse che forse c’era un problema alla coronaria destra e che sarebbero serviti altri esami. Non realizzai subito però ma non avrei mai pensato alla notizia che mi dettero dopo un po’: la settimana dopo feci un Eco Doppler a Roma e il primario mi disse che avevo un’anomalia congenita. Si presero del tempo per studiare il caso, da lì a tre settimane mi convocarono al Centro Sportivo e mi dissero che l’unico modo per preservare la mia vita era fare un’operazione a cuore aperto. Io in quel momento mi focalizzai anche sulla foto di Davide Astori che era appesa in quella stanza: era una cosa che non riuscivo comunque ad accettare”.

Quindi un pensiero anche al suo rapporto con la città di Firenze: “Io e Firenze abbiamo avuto un rapporto a tratti contrastante, a tratti ci siamo amati. A volte ho sentito che non era il mio posto me ne sono andata ma dopo sentivo che mi mancava casa. Quando mi ha accolto da giovanissima è diventata la mia seconda casa, non so come spiegarlo… è un posto che mi ha cresciuto, mi ha fatto da mamma e da famiglia e mi ha insegnato tanto. Mi ha trasformata dai miei 18 anni ad oggi, sono ancora più felice di essere tornata qui dopo quello che ho passato”.

E infine un auspicio per il futuro: “Sto vivendo giorno dopo giorno per realizzare il fatto di aver superato il problema, di avercela fatta, poi magari tra un mese mi dirò che il calcio non farà più per me. Vorrei tornare a giocare una partita, a provare quel brivido che dà lo scendere in campo, quando si superano queste cose ci si rende conto che la vita è uno schiocco di vita. I problemini non valgono più niente quando in gioco c’è la vita, ho imparato ad amarla a 360 gradi”.