La caccia al difensore mancino e un modello da cui prende spunto. Le idee Paquetà e De Paul che non passano mai di moda

Gli obiettivi della dirigenza viola per il prossimo mercato sono già tracciati: 3 i rinforzi nel mirino, secondo il Corriere Fiorentino. Intanto un difensore centrale mancino che sappia partecipare alla manovra e impostare magari dal basso, un calciatore alla Romagnoli in sostanza. Il capitano del Milan non è ovviamente un obiettivo raggiungibile per il momento dalla Fiorentina ma una tipologia di giocatore da ricercare sul mercato. Quindi l’esigenza del centrocampo, che ha in Castrovilli, Pulgar, Amrabat e Duncan i 4 sicuri del prossimo reparto, con Badelj e Benassi più in bilico e la possibilità di inserire un altro calciatore di qualità: in tal senso le idee De Paul e Paquetà non sono mai passate di moda. Infine l’attacco, dove la Fiorentina valuterà il tipo di calciatore da inserire anche in base a ciò che farà Chiesa.