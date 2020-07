La caccia italiana a Chiesa? Il talento viola ora dipende da… Zaniolo

Un anno fa il profilo italiano più ricercato era molto probabilmente Federico Chiesa ed anzi la Juve aveva già definito il suo acquisto con la vecchia proprietà: l’esterno viola era reduce da un bell’Europeo Under 21, con 3 gol in 3 partite, e il suo valore era al top. Poi l’arrivo di Commisso bloccò tutto e la stagione attuale di Chiesa non ha rispecchiato le attese, con un’inevitabile discesa di attenzione nei suoi confronti: la Juve nel frattempo ha puntato su Kulusevski mentre l’Inter sulla fascia ha preso Hakimi. Sono sempre quei due però i club potenzialmente interessati a Chiesa, passato però in seconda posizione nel mercato degli italiani: secondo Tuttosport infatti, davanti c’è Nicolò Zaniolo. Su di lui bianconeri e nerazzurri si sfideranno prossimamente, prima di pensare al calciatore della Fiorentina. Dal romanista dipende dunque una parte del suo futuro in Serie A, a meno che dalla Premier non arrivi la proposta giusta.

0 0 vote Article Rating