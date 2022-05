La calciatrice viola Darya Kravets mette all’asta la sua maglia da gioco per aiutare un’associazione di volontariato del suo paese

Darya Kravets, giocatrice della Fiorentina Femminile, è stata purtroppo scossa negli ultimi mesi a causa del dramma della guerra in Ucraina, il suo paese d’origine. Così, per aiutare la sua madrepatria, ha deciso di mettere all’asta una sua maglietta da gioco, con il suo n°27, per finanziare un’associazione di volontariato, la “Women’s Battalion“, facente parte delle Forze Armate ucraine.

Di seguito il post in cui la classe ’94 spiega come funzionerà l’asta da lei stessa organizzata: