La campagna dei rinnovi riparte da Castrovilli: la salvezza e poi la blindatura

Se ripartenza, con rifondazione o meno, dovrà essere la necessità per la Fiorentina sarà quella di ripartire da un nucleo di base e al centro di ciò potrebbe esserci Gaetano Castrovilli, uno di coloro che potrebbero costituire uno zoccolo duro che manca da tante stagioni ormai. Per questo il numero 10 può essere uno dei primi a rinnovare il contratto e legarsi al club viola, prima magari di Dusan Vlahovic, un altro di quelli su cui la Fiorentina ha voglia di fondare le prossime stagioni. In tal senso Niccolò Ceccarini a Tmw sottolinea ciò: “La società viola punta molto su Gaetano Castrovilli e non ha alcuna intenzione di lasciarlo partire. Sarà infatti uno dei punti di forza del futuro, nonostante per lui gli apprezzamenti non manchino. Già da tempo si lavora ad un possibile rinnovo che porterebbe l’attuale contratto ad una scadenza almeno fino al 2025 con stipendio da giocatore di primissima fascia. Una trattativa che entrerà di nuovo nel vivo quando la Fiorentina sarà in una posizione di classifica più tranquilla”.