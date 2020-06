La candidatura di Barone: un bene per la Fiorentina e per tutto il calcio italiano

Joe Barone si è candidato al ruolo di consigliere federale della Lega Serie A. Una notizia che potrebbe finalmente portare la società viola nel tanto discusso Palazzo del calcio italiano. La candidatura sarà discussa nell’assemblea di domani. Ma cosa ha spinto il direttore generale della Fiorentina ha fare questa mossa? Fin dal loro arrivo a Firenze Commisso e Barone hanno fatto capire che il loro interesse non era solo ed esclusivamente per la Fiorentina, ma per tutto il mondo del calcio italiano. Anche in una recente intervista il direttore generale della società viola ha parlato di quelli che dovrebbero essere gli investimenti riguardanti il mondo del pallone nel nostro Paese, vista anche la difficile situazione economica nella quale ci troviamo. Un ruolo in Lega permetterebbe da una parte alla Fiorentina di avere voce in capitolo su tante decisioni importanti, dall’altra la Serie A potrebbe aprire un filo diretto con gli Stati Uniti, dove il calcio giocato sicuramente è di livello inferiore, ma gli investimenti e marketing sembrano essere di un altro pianeta.

