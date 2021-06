La candidatura di Cucci: “Verrei anche io ad allenare la Fiorentina. Situazione panchina mal gestita. Fosse stato per me avrei tenuto Iachini”

Italo Cucci, ospite a Lady Radio, ha parlato della vicenda legata alla panchina della Fiorentina: “Gattuso saltato, poi Italiano non si sa se arriva o no, e adesso si parla di Fonseca. Ma che idee hanno alla Fiorentina visto che ancora non è stato deciso chi sarà il prossimo allenatore? Che campionato vogliono giocare? Che giocatori hanno in mente? Veramente qualcuno sta operando sul mercato senza sapere quale sarà l’allenatore che siederà in panchina? Mi sembra un bruttissimo modo di gestire la Fiorentina. A questo punto, fosse stato per me, avevo Iachini e mi sarei tenuto lui. Gattuso è diventato più importante di Iachini perchè si è seduto sulle panchine di Milan e Napoli? Iachini è un professionista di lungo corso al quale non è mai stato chiesto di andare sulla luna, bensì di rimanere sulla terra. Abbiamo visto tutti cosa è successo quando la Fiorentina lo ha sostituito in corsa”.

La candidatura all’annuncio “Se non hanno le idee chiare su a chi affidare la guida tecnica della squadra, che mettano un annuncio per un allenatore che non voglia spendere troppo. Verrei anche io. Ho sicuramente più esperienza e più competenza di altri. Poi oggi un allenatore si porta dietro lo staff, quindi sarebbe tutto più semplice. Se vogliono dare un segnale forte trovino un allenatore che voglia fare l’allenatore. Un’alternativa è andare a prendere un allenatore giovane al quale dare delle responsabilità. Quando il Sassuolo ha preso De Zerbi la storia è stata questa.”

Infine su Antognoni: “Non si devono usare le bandiere per coprire il resto e salvarsi la faccia in una società. Maldini al Milan ha un incarico importante, è la voce calcistica tra la società. Un personaggio come Antognoni deve avere voce in capitolo, non può ricoprire solo il ruolo di uomo immagine”