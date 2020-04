La candidatura di un ex viola: “Se la Fiorentina vuole un osservatore per il Sudamerica io ci sono. E costo anche poco”

L’ex attaccante della Fiorentina Daniel Bertoni al Corriere Fiorentino ha parlato del mercato viola, candidandosi anche come…osservatore! “Chiesa e Castrovilli? Se la Fiorentina li vendesse – ha detto l’argentino – coi loro soldi rifarebbe tutta la squadra ma devi prendere giocatori all’altezza che costerebbero comunque tanto. Alla Fiorentina indico un paio di nomi qui in Argentina e in Sudamerica in generale. Se Commisso vuole un osservatore io ci sono e costo anche poco”.