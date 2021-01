La candidatura forte resta quella di Caicedo: Pretattica Tare per tenere il prezzo alto. Le altre piste aperte dai viola per l’attacco

La Fiorentina continua a tenere aperte diverse strade per risolvere la questione attaccante.

Secondo La Nazione, Inglese del Parma è una soluzione che piace per l’immediato, ma si vorrebbe evitare di investirci anche (e tanto) per il futuro.

La candidatura forte rimane quella di Caicedo della Lazio, del quale si è parlato anche a margine della partita di ieri. Tare continua a ripetere che il giocatore non lascerà Roma, ma la sensazione è che si tratti di una tattica per tenere alto il prezzo. Per la Fiorentina il giocatore al massimo vale 6 milioni, mentre il club biancoceleste di milioni ne vuole otto.

Per quanto riguarda Zaza, infine, è entrato nella discussione aperta con il Torino per Kouame.