La carica che non mancherà neanche di lunedì pomeriggio: pronto un altro mini esodo viola

Il giorno lavorativo, le logiche dei diritti tv, il calcio-spezzatino: tutti elementi che vanno in contrasto con le esigenze del tifoso medio ma la voglia di provare a spingere la Fiorentina nuovamente in Europa è grande e supera tanti ostacoli. Non a caso, domani a Marassi per la penultima di campionato contro la Sampdoria, ci dovrebbero tanti tifosi viola al seguito: secondo il Corriere dello Sport, si parla di un dato tra i 1.500 e i 2.000 sostenitori. Sarà l’ultimo (mini) esodo, prima della gara conclusiva al ‘Franchi’ contro la Juve.