La carica dei VENTIQUATTRO…prestiti. Ma c’è chi vale la Fiorentina?

Mancano ormai pochi giorni all’inizio ufficiale della nuova stagione della Fiorentina. Oltre ai necessari acquisti da effettuare per rinforzare la rosa, la dirigenza viola dovrà valutare anche i ben 24 calciatori che rientreranno dai prestiti. Dopo Hancko, accasatosi ancora allo Sparta Praga, la Fiorentina si appresta a riaccogliere molti altri calciatori. Difficile che nella Fiorentina 2020-2021 possa esserci spazio per Saponara, reduce dall’ennesima stagione di alti e bassi prima al Genoa e poi al Lecce. Il trequartista lascerà ancora Firenze. La sorte sarà la stessa anche per Sebastian Cristoforo; il numero di presenze minimo per il riscatto automatico non è stato raggiunto con l’Eibar e l’uruguaiano dovrà essere ancora piazzato. Non avrà difficoltà a trovare un’altra squadra l’esperto Boateng, che ha fama e conoscenze importanti.

Passando agli ex Ligue 1 Dabo ed Eysseric: il secondo è pronto a lasciare definitivamente, per il centrocampista burkinabè attualmente è assai probabile un nuovo trasferimento temporaneo. Valutazioni in corso su Biraghi; il terzino classe ’92 dovrebbe restare ancora all’Inter, ma è da valutare la formula. Resterà in Scandinavia Kevin Diks, il cui amore con la Fiorentina non è mai sbocciato. Il difensore olandese è attualmente all’Aarhus. Infine, Zurkowski. Il polacco si è finalmente visto con l’Empoli e non ha sfigurato. Salvo sorprese, verrà nuovamente ceduto in prestito per un’altra stagione.

E I GIOVANI?

Gli osservati speciali sono soprattutto Ranieri e Ferrarini, entrambi difensori. Ranieri è reduce da un positivo prestito all’Ascoli ed ha già assaggiato la Serie A, ma forse ha bisogno di fare ancora esperienza, ed il ragazzo ci sta pensando su. Ferrarini è un terzino destro classe 2000 di ottima intraprendenza e tecnica. La sua annata alla Pistoiese è stata molto buona, e probabilmente il difensore ligure si trasferirà in Serie B per salire ancora di livello.

Il restante elenco di calciatori, composto da Marozzi, Trovato, Maganjic, Illanes, Pinto, Zekhnini, Gori, Baroni, Graiciar, Meli, Ghidotti, Lakti, Cerofolini e Hristov, rappresenta quel nucleo di calciatori che difficilmente potranno avere chances di ottenere un posto in rosa.

E voi che ne pensate? C’è qualcuno di loro che terreste assolutamente in rosa per la prossima stagione?