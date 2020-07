La carta a sorpresa che non ha funzionato

La sorpresa più grande della formazioni con cui è scesa in campo la Fiorentina contro l’Hellas Verona, oltre alla prima partita dal 1′ di Kouame, è sicuramente la scelta di far giocare Riccardo Sottil al posto di Federico Chiesa. Era dal 30 ottobre, nella vittoriosa trasferta contro il Sassuolo, che non giocava una partita da titolare: da quel momento lì, in Serie A, ha giocato soltanto 212′. All’ultimo posto nelle gerarchie di Montella prima e Iachini poi, ha deciso di non lasciare la Fiorentina nel mercato di gennaio per giocarsi le sue carte in riva all’Arno. Una scelta che non ha pagato, visto il minutaggio ottenuto e una crescita ancora da completare. Come ha dimostrato la partita di ieri: Sottil ha giocato la prima frazione, per poi essere sostituito all’intervallo da Iachini. Sintomo di una prestazione che non ha soddisfatto il tecnico viola e di una chance non sfruttata dal talento classe ’99, destinato a tornare in panchina nella prossima partita contro il Lecce.

