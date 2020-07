La carta Higuain: una bomba a mano per la Fiorentina ma i rischi non mancano anche per il Pipita

L’ultima versione da bombe assoluto di Gonzalo Higuain risale ormai alla stagione 2017/18, con i 23 gol stagionali alla seconda stagione in maglia bianconera. Poi da lì un costante declino, al Milan e poi al Chelsea per due mezze stagioni poco convincenti e quest’anno da prima alternativa a Ronaldo e Dybala o, raramente, da loro spalla. Il Pipita ha segnato 6 reti in campionato, 1 in Coppa Italia e 2 in Champions League quest’anno, decisamente poche considerando i suoi numeri abituali: giunto a 32 anni (ne compirà 33 a dicembre) Higuain si trova a dover decidere tra i trofei quasi assicurati alla Juventus o un protagonismo da ritrovare altrove. Magari proprio alla Fiorentina, se l’idea di un inserimento in una trattativa per Chiesa (o anche slegandolo dal numero 25) dovesse prendere corpo. Non è più l’Higuain di due anni fa, tantomeno quello di Napoli, ma resta ancora un calciatore di alto livello, uno che il mestiere lo conosce eccome: se ci sarà l’occasione, tutto dipenderà dalla sua testa e dalle sue motivazioni. Un discorso simile a quello per Mandzukic, con la differenza che l’argentino ha un altro anno di contratto molto oneroso con i bianconeri, a cui dovrebbe rinunciare per sposare la causa viola.

