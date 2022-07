La carta Terzic da giocare per la Fiorentina

Pulgar sì, ma il cileno non è l’unico giocatore della Fiorentina che può far spazio a Dodò (quota extracomunitari) all’interno della rosa dei viola.

Gli uomini di mercato di Commisso stanno cercando di trovare anche una via d’uscita differente mettendo insieme i pezzi di possibili trattative che riguardano Terzic e, in subordine Nastasic e Kokorin.

Dei tre, si legge sul Corriere dello Sport-Stadio, l’esterno sinistro serbo per età (23 anni) e qualità è quello che ha più “orizzonte” e difatti la Fiorentina guarda in Germania come possibile punto d’arrivo per lui.