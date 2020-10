Allarme Ribery: la caviglia dà ancora fastidio e la Fiorentina rischia di averlo a mezzo servizio anche con l’Udinese

Brutte notizie dall’infermeria per la Fiorentina, perché Franck Ribery ha fatto nuovamente capolino nel reparto fisioterapia per gestire il dolore ormai ricorrente alla caviglia. Anche dopo il match con lo Spezia infatti, il francese ha accusato dei fastidi che si sono trascinati fino ad oggi, come scrive La Nazione. Tanto che il suo impiego a questo punto torna in dubbio, così come lo era stato per la sfida con la Sampdoria: la Fiorentina spera ancora di recuperare il suo fuoriclasse e decisiva sarà la rifinitura di stamattina, per capire se il francese potrà giocare dall’inizio o andrà solo in panchina. Un ostacolo in più per la squadra di Iachini, in un momento già complesso.

0 0 vote Article Rating