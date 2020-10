La caviglia non è al 100%: Ribery probabilmente partirà dalla panchina

Sembra che il dolore alla caviglia sia troppo forte, sembra che la voglia sia quella di non rischiare niente per non precludere il resto della stagione. Stiamo parlando di Frank Ribery che, secondo quanto riportato da Radio Bruno, non ha preso parte alle ultime sedute di allenamento: la sensazione è quella di volere evitare stop più lunghi del dovuto. Beppe Iachini dovrà quasi sicuramente dover fare a meno del francese almeno dal primo minuto anche se attualmente è in dubbio anche una sua presenza tra i convocati.

