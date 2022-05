La cena della Roma finisce in rissa: Aggredito giornalista. E il capitano giallorosso Pellegrini trova il modo di lamentarsi con il cronista

Cena di squadra ieri sera per la Roma, in un noto ristorante del centro e tenutasi anche in uno spazio esterno, nei tavolini all’aperto.

Una cena che però è stata segnata dall’aggressione documentata da Il Messaggero, ad un giornalista del giornale romano, Gianluca Lengua.

Nel racconto riportato su Messaggero.it si può leggere come un bodyguard della società giallorossa non abbia gradito, prima il fatto che alcuni fotografi avessero immortalato la cena dall’alto e poi che lo stesso Lengua si sia messo a fare un video della discussione susseguente tra le parti.

Il cronista è stato agguantato per il collo della camicia (che si strapperà) con una presa professionale, poi minacciato, con il tentativo di sbattergli la testa contro il muro. A fermare il tutto ci hanno pensato fortunatamente due poliziotti che ha bloccato l’aggressione, identificato i personaggi e ricostruito la vicenda.

La coda beffarda? Sembra proprio che il capitano della squadra, Lorenzo Pellegrini, abbia trovato il modo di lamentarsi con il cronista, perché tutto quel parapiglia, a suo dire, gli “stava rovinando la cena”.