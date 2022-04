La cena tra Commisso e il presidente della FIFA Infantino. Il numero uno della Fiorentina ha illustrato le sue idee per un calcio trasparente. FOTO

Metti una sera a cena, a New York, il presidente della Fiorentina, Rocco Commisso, e il numero uno della FIFA, Gianni Infantino.

Un incontro cordiale in un ristorante di Manhattan, dove il proprietario del club gigliato ha illustrato le proprie idee per un calcio più trasparente (bilanci e rapporti coi procuratori in primo piano). Mentre Infantino, dal canto suo, si è complimentato con lo stesso Commisso per la costruzione del Viola Park, che ha visto di persona nel suo soggiorno a Firenze, e per gli investimenti fatti fin qui.