La certezza che Kokorin può già dare ai tifosi viola: la Fiorentina varrà per lui molto di più rispetto a tanti giocatori passati negli ultimi anni

C’è un aspetto del personaggio di Aleksandr Kokorin che non può e non deve essere sottovalutato. Stiamo parlando di quella voglia di rivalsa che solo in pochi, probabilmente, possiedono quanto il nuovo acquisto della Fiorentina.

Perché se molte volte la mancanza di risultati della squadra è stata motivata non tanto tecnicamente quanto caratterialmente, allora l’arrivo di Kokorin non può che essere una buona notizia. A parlare per lui sarà il campo, certo, ma le premesse sono importanti. Il ragazzo è infatti ben consapevole del fatto che questa sia l’ultima occasione della sua carriera, e non esiste motivo per pensare che abbia intenzione di sprecarla.

Non si spiegherebbe altrimenti la rinuncia a 2 milioni in meno di guadagno e il trasferimento con la famiglia al completo in un altro Paese. Insomma quella di Kokorin è una nuova avventura a tutti gli effetti, che il ragazzo ha accettato prima di tutto per sè stesso e poi per dimostrare al mondo che la sua carriera non è finita e che dagli errori ci si può rialzare.

Ecco dunque che la Fiorentina diventa per lui qualcosa di importantissimo, l’ancora di salvezza a cui aggrapparsi. Ciò che non è stato per tanti giocatori passati negli ultimi anni, che vedevano la maglia viola come un momento di transizione utile solo a lanciarsi individualmente verso mete più ambiziose.

Non sappiamo di cosa Kokorin sarà capace sul campo, ma di una cosa ci sentiamo di poter essere sicuri: il numero 91 metterà nelle sue giocate tutta la voglia e la determinazione che in passato ha perso per strada. La sua è una storia di un riscatto personale e di un conto con sé stesso da regolare: e di solito, nel calcio, le storie così hanno un lieto fine.