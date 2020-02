La certezza che permetterà a Iachini la svolta tattica?

Contro Sampdoria e Milan, Badelj e Pulgar si sono alternati ma Duncan è rimasta una certezza. La Fiorentina ha investito molto su di lui (15 milioni). Il ghanese è il pezzo che mancava alla mediana viola: corsa, rottura e capacità di impostazione. Un giocatore capace di restituire equilibrio a un reparto cruciale per i movimenti di tutta la squadra. L’intesa con Iachini si è rivelata fondamentale in chiave mercato, tanto che Duncan ha spinto fortemente per approdare a Firenze fin da gennaio. Adesso, col suo utilizzo, il tecnico potrà permettersi di cambiare qualcosa anche nel resto dell’assetto tattico. Il ghanese, però, rimanere la costante. A riportarlo è La Repubblica.