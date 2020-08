La certezza della difesa della Fiorentina. Pradè, Caceres e…la scuola dei figli: l’aneddoto

Conferme, saluti e incertezze, il mercato viola in uscita vive situazioni opposte fra decisioni già prese e dubbi da districare. La prima certezza è che Martin Caceres resterà un altro anno in viola. L’opzione che era prevista nell’accordo dello scorso settembre, è stata esercitata dalla Fiorentina che ha sempre creduto nell’utilità del difensore che ha dato spessore al reparto e, tranne qualche scivolone post Covid, ha garantito assoluta continuità. Il direttore sportivo Daniele Pradè gli aveva consigliato di segnare i figli a scuola nel capoluogo toscano perché la sua esperienza non sarebbe stata di pochi mesi, ma almeno di due anni. Così sarà e l’uruguaiano rappresenta un tassello d’esperienza per Iachini che vorrebbe trattenere tutti i suoi uomini, ma rischia di perdere Milenkovic e di rimanere con il fiato sospeso fino alla fine per German Pezzella. A riportarlo è il Corriere dello Sport.

