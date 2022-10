La certezza di Commisso: è arrivata la svolta e ora la conferma. Il presidente vuole risposte e rivincita con la Lazio

E’ bastata una vittoria netta in Europa, la prima della stagione nella fase finale della Conference, per far tornare il sereno e l’ottimismo in casa Fiorentina e il sorriso sulle labbra di Rocco Commisso. Il presidente ha colto al volo l’occasione dell’uscita pubblica di ieri mattina per mettere qualche puntino sulle i, senza polemiche stavolta ma solo con auspici e malcelate certezze: quella in particolare che per la Fiorentina sia arrivata la svolta. Le sensazioni riportate dal Corriere dello Sport-Stadio sono iper positive e in casa viola ci si aspettano ora solo conferme, già a partire dalla Lazio: Commisso aveva già parlato dei “risultati che vuole vedere” e il patron li attende anche dal match di domani sera, contro un avversario in grado di batterlo due volte su due l’anno scorso, pur facendo appena due punti in più a fine campionato.