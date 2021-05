La chiamata della Fiorentina per Buffon: Il portiere respinge il ‘tiro’ dei dirigenti viola

Il portiere della Juventus, Gigi Buffon, ha già annunciato che lascerà il club bianconero alla fine di questa stagione. Secondo quanto riportato da Il Messaggero, la Fiorentina avrebbe già fatto la propria chiamata all’estremo difensore per accontentare, almeno in parte, Gattuso il quale vuole giocatori esperti e carismatici come lui.

La proposta del club viola però, si legge ancora sulla fonte citata, sarebbe stata respinta dallo stesso portiere. Alla base del rifiuto motivi ambientali, legati alla rivalità tra la tifoseria gigliata e quella juventina. Il 43enne vuole concludere la sua carriera in una squadra di prima fascia e non esclude di poter andare all’estero.