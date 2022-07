La chiusura degli abbonamenti a tariffa agevolata slitta di una settimana. Sono ancora lontani i 28.000 del primo anno di Commisso

La Fiorentina ha spostato l’iniziale termine di scadenza di domani sera a mezzanotte per la chiusura della terza fase della campagna abbonamenti, quella nominata “InViola Time”, di circa una settimana. La Nazione precisa che questa decisione è stata presa per dare maggior tempo ai tifosi di sfruttare le tariffe agevolate che rimarranno valide fino al 7 agosto. Da quel momento inizierà la vendita libera fino al 12 agosto, con prezzi non più scontati.

La campagna abbonamenti procede bene, con il numero di tessere rilasciate che ieri ha toccato quota 19.000. Sono lontani i 28.000 del primo anno di Rocco Commisso, ma è sempre più vicino quindi il dato dei 20.000, indice generale della soddisfazione viola riguardo l’esito della campagna. Dopo l’esordio dei viola in campionato la campagna abbonamenti chiuderà definitivamente, in attesa di capire se la squadra viola parteciperà alla Conference League dopo il preliminare.