La clamorosa maledizione della Fiorentina: un giocatore su due venduto in Italia… le fa gol!

Dell’abitudine della Fiorentina a resuscitare calciatori in crisi grave o a far sbocciare nuovi talenti, piuttosto che a dare gloria al carneade di turno, ne eravamo ben a conoscenza. C’è un’altra maledizione però che caratterizza la squadra viola con una certa continuità ed è quella che riguarda i calciatori passati da Firenze nel corso della carriera: la serie di coloro che hanno segnato da ex contro la Fiorentina infatti è di una lunghezza sconcertante, specialmente al “Franchi”. Contando solo questa stagione infatti, siamo a quota 5: Ilicic, Simeone, Di Carmine, Borja Valero e Zaniolo ma nell’ultimo ventennio si sono susseguiti un po’ tutti, anche gente che il gol non ce l’ha proprio nel sangue, vedi i casi di Pasqual, Gobbi, Tomovic, Moretti, Romulo o D’Ambrosio. E che dire di Kalinic che dall’addio a Firenze ha segnato appena 6 gol in Serie A, uno proprio alla Fiorentina… o di Giuseppe Rossi, che proprio alla squadra gigliata ha segnato il suo unico gol in Italia dopo l’esperienza in riva all’Arno. Il dato è impressionante se guardiamo al numero di ex viola nella Serie A attuale: 36 in tutto, di cui 5 portieri. Dei 31 giocatori di movimenti ben 15 hanno segnato almeno un gol da ex alla Fiorentina nel corso della carriera, il 48% dunque: in sostanza, un calciatore su due venduto dalla società viola in Serie A le segna un gol. Una possibile, curiosa, indicazione su dove vendere i prossimi calciatori in rosa.