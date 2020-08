Il Corriere dello Sport-Stadio approfondisce il tema riguardante il centrocampo della Fiorentina: con Amrabat e Castrovilli oltre al prelevato a gennaio Duncan e a Pulgar (vedremo come si svilupperanno le voci di mercato provenienti dalla Spagna), i viola hanno una mediana di classe e di ferro, un mix tra fosforo e dinamismo. In più, in attesa di districare Linetty (che tratta col Toro ma piace a Pradè), c’è sempre un Agudelo da scoprire.

