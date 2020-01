La classifica della Fiorentina non blocca la voglia di investire di Commisso. I tifosi volevano tempi rapidi, ma Pradè…

La posizione di classifica non molto rassicurante da parte della Fiorentina, non rallenta la voglia di rinforzare questo gruppo da parte del presidente, Rocco Commisso. Il numero uno viola è Impegnato su più fronti in questi giorni, ma il mercato resta la vera priorità societaria in questo periodo. A Iachini sono stati promessi altri due rinforzi dopo Cutrone ed è su questo punto che sta lavorando Pradè: servono un difensore ed un centrocampista.

Una parte della tifoseria viola si aspettava già delle risposte più concrete in questo senso, ma la Fiorentina si è presa dei giorni in più per cercare di fare investimenti che siano mirati. Del resto Pradè è già sotto esame per quanto fatto la scorsa estate e stavolta non può permettersi di fare più tanti errori.