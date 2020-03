La classifica di chi tira più in porta in Serie A: ci sono due giocatori viola, ma quanti rimpianti..

In assenza di partite, SkySport ha deciso di pubblicare qualche statistica sul campionato in corso. Quest’oggi ha pubblicato la lista dei giocatori con più tiri in porta, una particolare classifica che tiene conto della percentuale tra i tiri totali e quelli in porta. Chi detiene la percentuale piu alta di conclusioni nello specchio della porta? Non l’attuale capocannoniere della Serie A Ciro Immobile ma un suo compagno di squadra: stiamo parando di Joaquin Correa che su 49 tiri ha centrato 29 volte la porta. Tanti gli ex viola.

Per quanto riguarda la Fiorentina sono in due ad essere rientrati all’interno di questa lista: stiamo parlando di Dusan Vlahovic e Federico Chiesa, il tandem d’attacco plasmato negli ultimi mesi da Beppe Iachini. In ventiduesima posizione troviamo il serbo con una percentuale del 50% (17 su 34). Piu in alto invece Chiesa che occupa tredicesima posizione con una percentuale del 56.14% (29 su 47)

Ecco la lista completa:

1)Correa (65.96)

2)Lukaku (65.45%)

3)Muriel (65.22%)

4)Higuain (64.29%)

5)Belotti (61.36%)

6)Palacio (61.11%)

7)Ilicic (60.71%)

8)Immobile (60.24%)

9)A.Gomez (59.62%)

10)L.Martinez (57.63%)

11)Berardi (57.14%)

12)C.Ronaldo (56.99%)

13)FEDERICO CHIESA (56.14%)

14)Gabbiadini (55.56%)

14)Gervinho (55.56%)

16)Caputo (55%)

17)Zapata (54.76%)

18)Lapadula (54.29%)

19)Dzeko (52.7%)

20)Milik (52.27%)

21)Joao Pedro (51.02%)

22)Insigne (50.82%)

23)DUSAN VLAHOVIC (50%)

23)Boga (50%)

23)Babacar (50%)