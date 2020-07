La clausola pro-Fiorentina che ostacola i piani del Milan

Vola Ante Rebic e volano anche le sue quotazioni. E’ arrivato al Milan negli ultimi giorni di mercato, con un’operazione che ha portato allo scambio con l’Eintracht Francoforte con André Silva. Nelle scorse settimane era stata prospettata l’ipotesi che i due club riscattassero entrambi i giocatori in anticipo rispetto ai patti iniziali che prevedono un prestito biennale.

In realtà, si legge su La Gazzetta dello Sport, tutto lascia credere che non si arriverà a questa soluzione. Questo perché c’è un fattore ‘esterno’ a condizionare le mosse. E questo fattore esterno è il diritto sulla rivendita del 50% che si era garantito la Fiorentina al momento della cessione del croato. Tanto per intendersi se l’Eintracht incassasse 30 milioni dalla società di via Aldo Rossi dovrebbe girarne una quindicina ai viola. Ecco perché sono gli stessi tedeschi a frenare e aspettano le prossime settimane per impostare con il club milanese un percorso alternativo.