La clausola rescissoria di Italiano è stata voluta dalla Fiorentina. Una cifra proibitiva per tutelarsi sulla sua permanenza

Emergono nuovi dettagli sulla questione della clausola rescissoria inserita nel contratto di Vincenzo Italiano. Secondo quanto riportato dal giornalista Angelo Giorgetti a Radio Bruno Toscana, è stata proprio la Fiorentina a voler mettere la clausola. Un modo per tutelarsi, dal momento che la società viola considera la cifra di 10 milioni proibitiva per la maggior parte dei club, ad eccezione ovviamente delle big europee.

Un dettaglio che cambia in un certo senso il punto di vista della faccenda. Una clausola di 10 milioni utile non tanto a concedere a Italiano una “via di fuga”, quanto a dare alla Fiorentina una garanzia in più sulla permanenza del proprio allenatore. A meno che qualcuno non straveda per lui al punto di pagare un prezzo del genere per averlo…