“La colpa è di tutti”: Italiano porta tutto il gruppo sulla stessa barca ma pretende la reazione

Dal suo arrivo a Firenze, questo è sicuramente il momento di massima difficoltà per Vincenzo Italiano, alle prese per la prima volta con l’impegno europeo e con la gestione di una rosa che forse si aspettava di maggior livello. Al netto però dei valori, la sua Fiorentina non sta funzionando come quella della scorsa stagione. Sono stati tolti i due pezzi principali verrebbe da dire, mentre il terzo (Nico) è ancora ai box, ed è sicuramente vero ma questa squadra continua a sbattere contro i muri avversari senza trovare soluzioni.

Come scrive il Corriere dello Sport-Stadio, Italiano ha voluto fare gruppo portando un po’ tutti sulla stessa barca, quella della colpevolezza: non è certo il momento di scaricare gli attaccanti anche perché questi saranno almeno fino a fine stagione. Il tecnico però si aspetta una reazione, che porti gol e punti perché poi, sarà pur sempre inizio campionato ma la classifica prima o poi va rimessa a posto.